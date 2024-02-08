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Spor, Futbol

Futbolda ara transfer dönemi yarın sona erecek

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.

Kemal Çolak  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Futbolda ara transfer dönemi yarın sona erecek

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak.

2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 26 Haziran-15 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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