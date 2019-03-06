Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.13
Dolar
5.42
BIST 100
103,426.30
Altın
1,285.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

'Futbolcular daha fazla vergi versin' teklifi

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye’de futbolcuların ödediği vergi oranının yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarılması için kanun teklifi hazırladı.

Meltem Öztürk   | 06.03.2019
'Futbolcular daha fazla vergi versin' teklifi

TBMM

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, futbolcuların İsveç’te yüzde 59, Portekiz’de yüzde 56,5; Danimarka ve İspanya’da yüzde 56 oranında vergi ödediğine dikkati çekerek, Türkiye’de bu oranın yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarılması için kanun teklifi hazırladı.

Antmen'in kanun teklifi, "sporcu ücretlerine uygulanacak vergi tarifesi" başlığıyla Gelir Vergisi Kanunu’na bir madde ekliyor.

Teklife göre, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden, lig usulüne tabi spor dallarında; en üst ligdekiler için yüzde 15,2; en üst altı ligdekiler için yüzde 10,3; diğer liglerdekiler için yüzde 5 gelir vergisi kesilecek. Futbol branşındaki sporcular için bu oranlar iki katı uygulanacak.

Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden yapılacak kesinti oranı ise yüzde 5 olacak.

"Vergi cenneti"

Antmen, futbolcuların İsveç’te yüzde 59, Portekiz’de yüzde 56,5, Danimarka ve İspanya’da yüzde 56 oranında vergi ödediğini, Türkiye’de ise bunun sadece yüzde 15 olduğuna işaret etti.

Bunun da Türkiye’yi futbolcular açısından bir vergi cenneti haline getirdiğini, kaybedenin de Türkiye olduğunu belirten Antmen, Türkiye'nin, futbolcuların ödediği vergi konusunda, dünyanın en gerisinde olan ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Antmen, asgari ücretlinin gelirinin yarısına yakınını vergilere öderken, yılın 130 günü sadece vergiler için çalışırken, çok yüksek standartlarda kazanan futbolcuların çok az vergi vermesinin adaletsizlik ve haksızlık olduğuna dikkati çekti.

Adaletin sağlanması adına Türkiye’de futbolcuların en az memur ve işçilerin ödediği kadar vergi vermesi gerektiğini ifade eden Antmen, "Bu nedenle kanun teklifimizde Türkiye’deki futbolcuların yüzde 30 oranında vergi ödemesi amaçlanmıştır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem
Kuzey Kore krizinde statüko devam edecek
Pulvama’dan Balakot’a Hindistan-Pakistan gerilimi

Benzer haberler

Yeni iş kuran gençlere 3 yıl süreyle vergi istisnası ve prim desteği

Yeni iş kuran gençlere 3 yıl süreyle vergi istisnası ve prim desteği

Yeniden yapılandırma için son şans

'Daha adaletli bir vergi sistemini hayata geçirmeyi arzuluyoruz'

Vergide dijital dönüşüm

Vergide dijital dönüşüm
AB mahkemesinden İspanyol takımları lehine karar

AB mahkemesinden İspanyol takımları lehine karar
'Her ilave istihdama prim ve vergilerin yanı sıra ücret desteği'

'Her ilave istihdama prim ve vergilerin yanı sıra ücret desteği'