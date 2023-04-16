Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Haftanın son maçlarında; Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor'u evinde 1-0 yenerken, Trabzonspor ile Beşiktaş ise 0-0 berabere kaldı.
Ligin 29. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 3-1
Galatarasay-Yukatel Kayserispor: 6-0
İstanbulspor-Medipol Başakşehir: 1-0
Adana Demirspor-Kasımpaşa: 5-0
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1
Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.