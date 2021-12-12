Dolar
13.88
Euro
15.70
Altın
1,783.10
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Emrah Oktay   | 12.12.2021
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

İstanbul

Spor Toto 1. Lig'de haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Bu sonuçla haftaya lider giren MKE Ankaragücü, koltuğunu Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kaptırdı.

Tamamlanan 16. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: 1-0

Beypiliç Boluspor-Adanaspor: 0-0

Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-2

Tuzlaspor-Nasadoge Menemenspor:1-1

İstanbulspor-Eyüpspor: 2-1

Bursaspor-Manisa FK: 1-1

Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-2

Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Gelecek haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçları hafta içinde yapılacak. Haftanın müsabaka programı şöyle:

14 Aralık Salı:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Altınordu-Kocaelispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Aralık Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Nasadoge Menemenspor-Altay Denizlispor (Menemen İlçe)

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

16 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi
Türkiye'de 17 bin 956 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 797 bini aştı
İngiltere hastanelerinde Omicron varyantı vakalarının tedavi gördüğü açıklandı
Bakan Koca: (Omicron varyantı) Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi

Benzer haberler

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Beşiktaş 5 maç sonra kazandı

Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 6-2 yendi

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile üçüncü en iyi yenilmezlik serisini elde etti

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile üçüncü en iyi yenilmezlik serisini elde etti

Sivasspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Sivasspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak