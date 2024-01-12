Dolar
30.10
Euro
32.96
Altın
2,047.71
ETH/USDT
2,540.00
BTC/USDT
43,702.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Futbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak maçlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Ercan Çakar  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Futbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacak

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan başsağlığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz şehitlerimiz anısına 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıkacak." denildi.

Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı

Spor federasyonları ve kulüpler de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda federasyon ve kulüp, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "Şehit olan askerlerimizin isimleri" iddiasıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
TRT Akademi'nin tanıtım programı İstanbul'da gerçekleştirildi
Bakan Yerlikaya'dan şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlarla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yargılama sürecini çok önemsiyoruz

Benzer haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "Şehit olan askerlerimizin isimleri" iddiasıyla ilgili açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "Şehit olan askerlerimizin isimleri" iddiasıyla ilgili açıklama

Futbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız

Trabzonspor ve Samsunspor, PFDK'ye sevk edildi

Trabzonspor ve Samsunspor, PFDK'ye sevk edildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya getirildi
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Canbulat son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Canbulat son yolculuğuna uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet