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Spor, Futbol

Fransız santrfor Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fransız santrfor Bafetimbi Gomis, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Fransız santrfor Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı

İstanbul

Son olarak Japonya'nın Kawasaki Frontale takımında oynayan 39 yaşındaki Gomis, Fransız basınına yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını duyurdu.

Kariyerine altyapısında yetiştiği Saint-Etienne formasıyla 2004'te başlayan Gomis, sonrasında Troyes, Olimpik Lyon, Swansea City, Olimpik Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale'de görev yaptı.

Sarı-kırmızılı formayla iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu, bir defa da gol kralı oldu.

Fransa Milli Takımı'nda 12 kez görev alan Gomis, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Gomis, kariyeri boyunca çıktığı 785 karşılaşmada 353 gol kaydetti.

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