Euro
8.92
Dolar
7.67
BIST 100
1,124.17
Altın
1,861.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Fousseni Diabate resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor yeni transfer Fousseni Diabate ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tuğba Yardımcı   | 25.09.2020
Fousseni Diabate resmen Trabzonspor'da

Trabzon

Trabzonspor'da yeni transfer Fousseni Diabate, resmi sözleşmeye imza attı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Leicester City Kulübüden transfer edilen Malili futbolcu Diabate için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen imza töreninde Diabate, bordo-mavili kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Diabate'ye, "Kulübümüze hoş geldin" diyen Ağaoğlu, "Kendisi hem scout ekibimizin hem de teknik direktörümüz Eddie Newton'un talepleri doğrultusunda transfer ettiğimiz bir oyuncu. Aslında Süper Lig'e de yabancı değil kendisi. Süper Lig'i de biliyor, Trabzonspor'u da tanıyor. Biz Diabate'nin transferiyle birlikte gücümüzün daha da artacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, Diabate'nin genç ve gelişime açık bir oyuncu olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Temennimiz o dur ki kulübümüzde hizmet ettiği sürece hem takımıza faydalı olur hem de bu süre içerisinde önümüzde örnekleri de olduğu gibi kendisini geliştirerek çok daha büyük kulüplere, çok daha büyük liglere, çok daha farklı rakamlarla kulübümüze para kazandırarak transferini gerçekleştirmiş olur. Bu arada bu transfer sürecinde bizlere pozitif yaklaşan Leicester City Kulübüne, sportif direktörü ve sayın başkanına da çok teşekkür etmek istiyorum. Sıkıntılı bir süreç olmadı, oyuncunun ayrılma talebini anlayışla karşıladılar. Bu transferin gerçekleşmesinde onların da emeği var, onlara da çok teşekkür ediyoruz."

Futbolcudan beklentilerin büyük olduğunu, kendisinin de bunu bildiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Hem kulübümüzü hem taraftarımızı hem de camiamızı yakından tanıyan ve takip eden bir oyuncu. Sorumluluğunun farkında ve bilincinde. Bizim de onun bu sorumluluğunu yerine getireceğinden hiç şüphemiz yok." şeklinde görüş belirtti.

Diabate ise Trabzon'da olmaktan dolayı dile getirerek, şunları kaydetti:

"Takımımızın geçen yıl gösterdiği başarının farkındayım. Umuyorum ki bu sene çok daha iyisini yapacağız. Çok daha iyisinden kastım Süper Lig'i kazanmak ve alabileceğimiz tüm kupaları almak. Takım arkadaşlarımla birlikte geçen yıl sergilediğimiz performansın üzerine koyarak ilerleyeceğiz."

İmza töreninin ardından Diabate, bin adet yeni sezon formalarından satın aldı.

Trabzonspor'da yeni transfer Diabate sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un yeni transferi Fousseni Diabate, sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferimiz Fousseni Diabate, Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor, 24 yaşındaki Malili futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirleri uygularsak influenza virüsünden de korunmuş oluruz
İngiltere'de 6 bin 874 artışla en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
İspanya, son 24 saatte Kovid-19 vakalarında 12 bin 272 artış açıkladı
Bakan Soylu, vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla koronavirüs tedbirlerini görüştü
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 207 bin 555'e yükseldi

Benzer haberler

Fousseni Diabate resmen Trabzonspor'da

Fousseni Diabate resmen Trabzonspor'da

Antalyaspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo'yu transfer etti

Trabzonspor, Fousseni Diabate'yi transfer etti

Leicester City, Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı

Leicester City, Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
Futbol'da haftanın programı

Futbol'da haftanın programı