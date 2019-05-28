Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.79
Dolar
6.07
BIST 100
85,545.40
Altın
1,282.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fikret Orman Beşiktaş balonuyla Kapadokya semalarında uçtu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldı.

Behçet Alkan   | 28.05.2019
Fikret Orman Beşiktaş balonuyla Kapadokya semalarında uçtu

Nevşehir

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turuna katıldı. Uçuştan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman, teknik direktör tartışmalarıyla ilgili sorulara cevap vermedi.

Orman, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Beşiktaş ile Dorak Tur arasındaki anlaşma gereği kubbesi takımın logosuyla kaplı olarak 25 Nisan'dan beri uçuş gerçekleştiren sıcak hava balonuyla peribacalarını kuş bakışı izledi.

Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesindeki balon kalkış alanına gelen Orman, kızı Nazlı ile birlikte sıcak hava balonlarının hazırlıklarını izledi.

Orman ve beraberindekiler balonun sepetine bindikten sonra kalkış için son hazırlıklar yapıldı.

Ancak bu arada Fikret Orman, rahatsızlanan kızı ile birlikte yeniden sepetten inerek alandaki minibüste bir süre bekledi.

Kızı Nazlı'nın araçta kalmak istemesinin ardından Orman, sıcak hava balon sepetindeki yerini aldı.

Orman teknik direktör görüşmeleri konusunda açıklama yapmadı

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman, daha önce de Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldığını belirtti.

Bir gazetecinin teknik direktör görüşmelerini sorması üzerine Orman, bu konuda açıklama yapmayacağını kaydetti.

Orman, "Kapadokya'ya daha evvel geldim, yine Beşiktaş logosunun olduğu bir balondu ama bunun kadar mükemmel değildi." dedi.

Orman ve beraberindekileri taşıyan sıcak hava balonu yaklaşık bir saat boyunca Kapadokya semalarında süzüldükten sonra Çavuşin köyü yakınlarına indi.

Beşiktaş balonunun uçuşu sırasında çevresindeki bazı balonların sepetlerinde de takımın bayraklarının asıldığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışmasının Orta Doğu'nun geleceğine yansımaları
ABD'nin İran'ı çevreleme stratejisi ve riskler
2019 Hindistan genel seçimleri ve 'Yeni Hindistan' tartışmaları
İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu

Benzer haberler

Beşiktaş'ın tesellisi Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın oldu

Beşiktaş'ın tesellisi Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın oldu

Süper Lig'in gol dosyası

Kagawa'dan Beşiktaş taraftarına veda

Beşiktaş'ın Süper Lig karnesi

Beşiktaş'ın Süper Lig karnesi
Beşiktaş Süper Lig'de umduğunu bulamadı

Beşiktaş Süper Lig'de umduğunu bulamadı
Beşiktaş'ta Güneş dönemi 3 puanla sona erdi

Beşiktaş'ta Güneş dönemi 3 puanla sona erdi