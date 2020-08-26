FIFA'dan Fenerbahçe-Galatasaray anketi

Istanbul
FIFA'nın Twitter hesabından yapılan ankette, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusu yer alırken, paylaşımda sarı-lacivert ve sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafları da bulundu.
🚨 ⚽️ 🗳️— FIFA.com (@FIFAcom) August 26, 2020
🟡🔵 @Fenerbahce
🦁 @GalatasaraySK
Who has the more passionate fans?
TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek.
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