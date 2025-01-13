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Spor, Futbol

FIFA'dan Atakaş Hatayspor'a 2 dönem transfer yasağı

FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

Can Öcal  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
FIFA'dan Atakaş Hatayspor'a 2 dönem transfer yasağı Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Hatayspor'a borçları sebebiyle 2 dönem transfer yasağı verildi.

Hatayspor, borçlarını ödemezse 2026'nın kış transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapamayacak.

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