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Spor, Futbol

FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

FIFA, 1 Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirdi.

Yunus Kaymaz  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

İstanbul

FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'a süresiz, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildi.

Birinci Lig takımlarından Eyüpspor da FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı verdiği takımlar arasında yer aldı.

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