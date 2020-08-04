Euro
8.22
Dolar
6.91
BIST 100
1,087.16
Altın
2,016.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ferran Torres Manchester City'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Valencia'da forma giyen kanat oyuncusu Ferran Torres'i kadrosuna kattı.

Abdulkadir Karakaya   | 04.08.2020
Ferran Torres Manchester City'de Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Manchester City'ye transfer olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ferran Torres, "Manchester City dünya futbolunda en çok hücum yapan takımlardan biri. Her futbolcu bu tarz takımlara katılmak ister. Son 10 yılda çok sayıda kupa kazandılar ve umarım ben de bu başarıyı sürdürmede rol oynayabilirim." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Manchester City'nin Torres için Valencia'ya 23 milyon avro bonservis bedeli ödediğini yazdı.

Ferran Torres, Valenica'da geçen sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkıp 6 gol kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 700 bini aştı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge
Yunanistan'da Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle tedbirler artırılıyor
Sağlık Bakanı Koca: Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi

Benzer haberler

Ferran Torres Manchester City'de

Ferran Torres Manchester City'de

Burak Yılmaz Fransa'nın Lille takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yaya Toure 4. Lig ekibi Leyton Orient'te antrenmanlara çıkıyor

Sivasspor yeni sezonda 6 futbolcu transfer edecek

Sivasspor yeni sezonda 6 futbolcu transfer edecek