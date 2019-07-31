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Spor, Futbol

Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin Bayern Münih ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, en az 6 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak.

Emre Doğan   | 31.07.2019
Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber

İstanbul

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Alman ekibi Bayern Münih ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, en az 6 hafta sonra takımla antrenmanlara çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hasan Ali'nin ayak tabanındaki zarlardan birinde yırtık var. Minimum altı hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli takımın Audi Kupası'nda Bayern Münih'e 6-1 yenildiği maçın 22. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti.

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