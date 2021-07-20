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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal edildi

Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı'nın Slovenya'da gerçekleştireceği ikinci etap kampının iptal edildiğini duyurdu.

Süha Gür   | 20.07.2021
Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal edildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona yönelik ikinci etap kamp çalışmalarımız, 22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da olacak şekilde planlanmış olsa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle takımımızın bu programı iptal edilmiştir." denildi.

Fenerbahçe'nin çalışmalarını İstanbul'da sürdüreceği ve hazırlık maçlarının yeni programının kısa sürede duyurulacağı da ifade edildi.

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