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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Süha Gür  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kamp kadrosu açıklandı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafif sakatlıkları bulunan Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, Olympiakos maçının kamp kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih ettiği 24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Çağrı Fedai.

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