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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 1999 yılından bu yana kaybetmiyor.

Erkan Tiryaki   | 20.02.2020
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

İstanbul

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 23. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

Yaklaşık 15 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Galatasaray'a 20 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Kadıköy'de çok büyük bir üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi.

Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 44 gol gönderirken, kalesindeki 15 gole engel olamadı.

Beşiktaş'a karşı son 18 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 18 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 18 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 11'ini kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 3'ü hükmen olmak üzere rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.

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