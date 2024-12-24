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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin gol raporu

Fenerbahçe, 17. hafta itibarıyla devre arasına girilen Süper Lig'de rakip fileleri 40 kez havalandırdı.

Süha Gür  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Fenerbahçe'nin gol raporu

İstanbul

Sarı-lacivertli ekipte 11 farklı isim gol sevinci yaşarken, kaptan Edin Dzeko 9 golle takımının en skorer ismi oldu.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde attığı 40 golle ligin en golcü ikinci takımı olan Fenerbahçe, yediği 15 golle bu alanda en iyi ekip konumunda yer aldı. Fenerbahçe ayrıca 7 maçta kalesini gole kapatarak söz konusu kulvarda da en iyi performansı gösterdi.

11 isim gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe, bu sezon kaydettiği 40 golü 11 oyuncusuyla buldu.

Geride kalan 16 haftada Beşiktaş dışında karşılaştığı tüm rakiplerinin ağlarını sarsan sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Fred Rodrigues, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Samet Akaydin, Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Rodrigo Becao gol sevinci yaşadı.

Söz konusu isimler toplam 38 gole imza atarken, 2 gol de rakip oyuncular tarafından kendi filelerine yollandı.

En golcüsü Dzeko

Fenerbahçe'de takım kaptanı Edin Dzeko, habere konu süreçte en fazla rakip fileleri sarsan isim olarak ön plana çıktı.

38 yaşındaki Bosna Hersekli santrfor, geride kalan 16 maçın 10'una ilk 11 başlarken, müsabakaların tamamında süre buldu ve 9 gol kaydetti.

Dzeko'yu 7 golle Dusan Tadic takip ederken, Youssef En Nesyri 6 gol buldu.

Fenerbahçe'de Fred 4, Maximin ve Oğuz Aydın 3'er golle takımının gol yükünü sırtladı.

Sofyan Amrabat 2 gol bulurken, Samet Akaydin, Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Rodrigo Becao birer kez rakip fileleri sarstı.

En az gol yiyen ekip

Fenerbahçe, geride kalan 17 haftada ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı 16 maçın 7'sinde gol yemeyen ve bu alanda zirvede bulunan sarı-lacivertliler, toplamda da yediği 15 golle en iyi performansı sergiledi.

Gol atanlar

Fenerbahçe'de bu sezon ligde gol atan oyuncular şöyle:

İsimGol sayısı
Edin Dzeko9
Dusan Tadic7
Youssef En-Nesyri6
Fred4
Allan Saint-Maximin3
Oğuz Aydın3
Sofyan Amrabat2
Samet Akaydin1
Rodrigo Becao1
Sebastian Szymanski1
Filip Kostic1
Rakibin kendi kalesine attığı2
Toplam40

Gol dakikaları

Fenerbahçe, bu sezon attığı 40 golün 17'sini ilk devre, 23'ünü ise 2. devre kaydetti.

Sarı-lacivertliler, ligde attığı gollerin çok büyük bir bölümünü maçların son 30 dakikasında rakip ağlara gönderdi.

Karşılaşmaların her iki devresine de gol yollarında tutuk başlayan Fenerbahçe, son bölümlerde ise golcü bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'nin bu sezon on beşer dakikalık periyotlara göre attığı ve yediği gollerin sayısı şöyle:

Dakika aralıklarıAttığı gol sayısı
0-155
16-304
31-458
46-604
61-7510
76-909
Toplam40
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