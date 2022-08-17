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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Hilmi Sever   | 17.08.2022
Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kamp kadrosu belli oldu

İstanbul

Sarı-lacivertli ekipte cezalı Emre Mor ve sakatlığı bulunan Bruma kadroda yer almadı. Bruma'nın yerine Filip Novak kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus'un belirlediği 23 kişilik kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Enner Valencia ve Serdar Dursun.


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