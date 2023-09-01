Dolar
26.72
Euro
28.99
Altın
1,942.68
ETH/USDT
1,646.00
BTC/USDT
25,982.00
BIST 100
7,973.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda devam ediyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Yerli ve Milli Sürücüsüz ilk Metro Aracı’nın Teslim Töreni’nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçeli Altay Bayındır, Manchester United'a transfer oldu

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın Manchester United'a transfer olduğunu duyurdu.

Can Öcal  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Fenerbahçeli Altay Bayındır, Manchester United'a transfer oldu

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile 5 milyon avro bonservis, sonraki satıştan yüzde 20 pay, satış bedelinin 10 milyon avroyu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon avro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır. 2019 yılında kadromuza katılan Altay Bayındır, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla hem takımımızın hem de taraftarlarımızın vazgeçilmezi oldu. Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile takımımızda kaptanlık sorumluluğunu genç yaşta üstlenen Altay Bayındır, milli takımın da önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Bugüne kadar verdiğin tüm emekler için Altay Bayındır’a teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KVKK, Google'ın yurt dışına kişisel veri aktarımı yapmasına izin verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
Sultan 2. Abdülhamid'in büyük projesi: Hicaz Demir Yolu
İçgüdüden bağımlılığa: Sosyal medyanın paylaşım girdabına kapılanlar
Kayıp ekonomist Berzeg'in GPS cihazı takılan köpeği "Tina" ilk görüldüğü bölgeye yeniden bırakıldı

Benzer haberler

Kaleci Altay Bayındır, Manchester United'da

Kaleci Altay Bayındır, Manchester United'da

Fenerbahçeli Altay Bayındır, Manchester United'a transfer oldu

Türk futbol takımları, Avrupa'da elemeleri 24 maçta 20 galibiyetle bitirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan 22 takım belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan 22 takım belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle karşılaşacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet