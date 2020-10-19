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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den son 5 sezonun en iyi başlangıcı

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda yenerek çıkışını sürdüren sarı-lacivertli takım, 5. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi performansını sergiledi.

Emre Doğan   | 19.10.2020
Fenerbahçe'den son 5 sezonun en iyi başlangıcı

İstanbul

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda mağlup ederek çıkışını sürdüren Fenerbahçe, son 5 sezonunun en iyi başlangıcına imza attı.

Geride kalan iki sezonda beklentilerin uzağında kalınmasının ardından teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren ve kadrosunu büyük oranda değiştiren sarı-lacivertli takım, 2020-2021 sezonuna etkili başladı.

Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, hanesine 11 puan yazdırdı. Yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, 5. haftalar itibarıyla son 5 sezonunun en iyi performansını sergiledi.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun ilk 5 haftasında 13 puan elde etmişti.

Sarı-lacivertli takımın son 5 sezondaki 5. hafta performansı şöyle:

SezonGalibiyetBeraberlikMağlubiyetPuan
2020-202132-11
2019-202031110
2018-20192- 36
2017-20182218
2016-20172127
2015-201641-13

Goller duran toplardan

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 5 haftasında gollerin çoğunu duran toplardan buldu.

Bu bölümde rakip fileleri 7 kez havalandıran sarı-lacivertliler, gollerin 5'ini duran toplardan kaydetti.

Sarı-lacivertli takımın duran toplardan bulduğu gollere Jose Sosa (2), Gökhan Gönül, Mbwana Samatta ve Serdar Aziz imza attı.

Sosa, gollerini penaltı vuruşundan kaydetti, Gökhan, Serdar ve Samatta ise Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşlarından fileleri havalandırdı.

Bu süreçte Fenerbahçe, akan oyunda ise 2 kez skor tabelasını değiştirdi. Sarı-lacivertli takımın bu gollerini ise Samatta ve Dimitris Pelkas kaydetti.

Altay Bayındır'dan etkili performans

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, etkili performansıyla takımına önemli katkı sağladı.

Sarı-lacivertli takımda ikinci sezonunu geçiren 22 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 5 haftalık süreçte sergilediği performansla dikkati çekti.

Altay Bayındır, oynadığı 5 maçın 2'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Altay, özellikle Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Göztepe maçında yaptığı kritik kurtarışlarla alınan galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Öte yandan Altay Bayındır, Fatih Karagümrük müsabakasında Erik Sabo'nun kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

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