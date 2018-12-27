Fenerbahçe'den Fernandao'ya başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Jose Fernandao'nun vefat eden kızı için başsağlığı mesajı yayımladı.

İSTANBUL

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Eski futbolcumuz Jose Fernandao Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz." denildi.

Eski futbolcumuz Jose Fernando Viana de Santana’nın kızının vefat ettiği haberini, derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 26 Aralık 2018

Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Brezilyalı futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe dışında Bursaspor forması da giymişti.

Muhabir: Süha Gür