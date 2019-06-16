Fenerbahçe'de yönetim kurulu ibra edildi

İstanbul
Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda yapılan 2018 yılı mali genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurullarının faaliyetleri üyelerin oylamasına sunuldu.
Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurullarının, 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi.
2019 bütçesi kabul edildi
2018 yılı mali genel kurulunda 2019 bütçesi de üyelerin oylarına sunuldu.
Fenerbahçe Kulübünün 2019'daki gelirleri 1 milyar 472 milyon lira olarak kabul edilirken, giderleri ise 1 milyar 585 milyon lira olarak onaylandı.
Kulübün dönem zararı ise 794 milyon lira olarak belirlendi.
Yönetim kurulu, Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak Medicana Grubu ile yapılması planlanan iş birliğinin görüşülmesi için yetki talebinde bulundu.
İki talep de yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.