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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de yeni transfer Samatta sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, sağlık kontrolünden geçiri

Emre Doğan   | 25.09.2020
Fenerbahçe'de yeni transfer Samatta sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, detaylı kan tetkikleri yapılan Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Sağlık kontrollerinin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandığı aktarıldı.

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