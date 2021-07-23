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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Emre Doğan   | 23.07.2021
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

İstanbul

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Futbolculardan Serdar Aziz, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takım, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yarın devam edecek.

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