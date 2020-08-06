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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları 8 Ağustos'ta başlayacak

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 8 Ağustos'ta başlayacak.

Emre Doğan   | 06.08.2020
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları 8 Ağustos'ta başlayacak

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımının 8 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli takımda teknik ekip ile futbolcuların 9-10 Ağustos'ta sağlık kontrolünden geçirileceği aktarıldı.

Yeni sezon hazırlıklarının 11-17 Ağustos tarihlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde süreceği, 18-29 Ağustos'ta ise Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp gerçekleştirileceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli ekibin 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 30 Ağustos'tan itibaren Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan teknik direktör Erol Bulut ile yeni transferlerin imza töreninin Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.

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