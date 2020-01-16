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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli istifa etti

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli istifa etti.

Çetin Arslancan   | 16.01.2020
Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli istifa etti

İstanbul

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, görevinden istifa etti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018'de kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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