Dolar
23.56
Euro
25.88
Altın
1,935.98
ETH/USDT
1,876.70
BTC/USDT
30,169.00
BIST 100
5,186.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de kombine fiyatları belirlendi

Fenerbahçe'de yenileme sürecinin yarın başlayacağı 2023-2024 sezonu kombine kartları 3 bin 250 lira ile 150 bin lira arasında satılacak.

Bozhan Memiş  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Fenerbahçe'de kombine fiyatları belirlendi

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yarın başlayacak yenileme sürecinin 2 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği belirtildi. Genel satışların 7 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da biteceği açıklanırken, öncelik hakkına sahip olan yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışlar 6 Temmuz'da yapılacak.

Sarı-lacivertli kulübün belirlediği 2023-2024 sezonu kombine kart fiyatları şu şekilde:

Maraton alt

A-I Blok: 18 bin TL

B Blok: 22 bin TL

C-G Blok: 28 bin TL

D-F Blok: 34 bin TL

E Blok: 40 bin TL

Maraton üst

A-I Blok: 9 bin TL

B-H Blok: 10 bin 500 TL

C-G Blok: 12 bin TL

D-F Blok: 13 bin 500 TL

E Blok: 15 bin TL

Fenerium Alt

A-I Blok: 18 bin TL

B Blok: 22 bin TL

C-G Blok: 28 bin TL

D-F Blok: 34 bin TL

E Blok (VIP): 150 bin TL

Fenerium Üst

A-I Blok: 9 bin TL

B-H Blok: 10 bin 500 TL

C-G Blok: 12 bin TL

D-F Blok: 13 bin 500 TL

E Blok: 15 bin TL

Kale Arkası: 6 bin 500 TL

Öğrenci (Kale arkası): 3 bin 250 TL

Divan Kurulu Üyeleri

Maraton Alt H: 8 bin 800 TL

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da çok sayıda mevkidaşıyla görüştü
Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı için sağanak uyarısı
Kocaeli'de korkulukları aşan otomobilin tramvay yoluna girmesi güvenlik kamerasında
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken Ukrayna'daki durumu, NATO genişlemesini ve ikili ilişkileri görüştü

Benzer haberler

Fenerbahçe'de kombine fiyatları belirlendi

Fenerbahçe'de kombine fiyatları belirlendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde La Fiorita-Zimbru eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonda giyeceği formalar tanıtıldı

PFDK'den Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'e para cezası

PFDK'den Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'e para cezası

Arda Güler, "Golden Boy" ödülüne aday gösterildi

Arda Güler, "Golden Boy" ödülüne aday gösterildi
Futbolda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor

Futbolda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet