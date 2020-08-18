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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de kamp öncesi Kovid-19 testleri negatif çıktı

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştireceği kamp çalışmaları öncesi teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Erkan Tiryaki   | 18.08.2020
Fenerbahçe'de kamp öncesi Kovid-19 testleri negatif çıktı Fenerbahçe Spor Kulübü logosu. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

Ankara

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştireceği kamp çalışmaları öncesi teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bu akşam kampa girecek takımda tüm isimlere İstanbul'da Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Yapılan testlerin tamamının negatif sonuç verdiği kaydedildi.


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