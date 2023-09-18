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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in adalesinde yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Cengiz Ünder'in sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği açıklandı.

Ercan Doğan  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in adalesinde yırtık tespit edildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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