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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Bruma, Novak ve Lemos ligde forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak, Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmedi.

Süha Gür   | 10.09.2022
Fenerbahçe'de Bruma, Novak ve Lemos ligde forma giyemeyecek Fenerbahçeli futbolcular Bruma (sağ 2), Joshua King (ortada), Miha Zajc (solda), ve Filip Novak (sol 2) Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF'nin tescil listesine dahil edilmemiştirler." denildi.

Söz konusu kararın teknik olduğunu vurgulanarak, oyuncularla ilgili bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmadığı belirtildi.

Bruma'da Hamstring yırtığı tespit edildiği ve oyuncunun 3 haftalık bir tedavi sürecinin ön görüldüğünün aktarıldığı açıklama, şu ifadelerle son buldu:

"Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım’a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz."

Alınan karar neticesinde söz konusu futbolcular, ligin ilk devresinde Süper Lig maçlarında forma giyemeyecek.

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