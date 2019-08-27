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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Adil Rami ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, sarı-lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

Emrah Oktay   | 27.08.2019
Fenerbahçe'de Adil Rami ilk antrenmanına çıktı

İstanbul

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, sarı-lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in 2. haftasında geride kalan cumartesi günü Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenerek liderliğini sürdüren sarı-lacivertli ekip, 3. haftada 1 Eylül Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idman, üçerli gruplar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Fransız savunma oyuncusu Adil Rami de antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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