Fenerbahçe zirveyle farkı kapatıyor

İstanbul
Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın 6. dakikasında sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın arka direğe ortasında Aleksic'ten seken top penaltı noktasının solunda Giuliano'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
18. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde kaptığı topla hızlı çıkan Visca, sağdan bindiren Ömer Ali Şahiner'i gördü. Ömer Ali'nin uzaktan sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
24. dakikada Caner Erkin'in hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Pelkas'ın yerden şutunda kaleci Volkan Babacan topu son anda çıkardı.
36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Valencia, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Valencia'nın şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere çıktı.
40. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Hücumun solundan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan'ın kafayla sektirdiği meşin yuvarlağı arka direkte Szalai boş kaleye gönderdi: 1-1.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarı
54. dakikada Mert Hakan'ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Volkan topu kontrol etti.
55. dakikada Tolga, ceza alanı önünde müsait durumda sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten auta gitti.
57. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ozan'ın pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Pelkas, önünü açtıktan sonra şık bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 1-2
60. dakikada Valencia ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibini iten Mahmut Tekdemir, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
67. dakikada İrfan Can'ın sağ çaprazdan sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.
72. dakikada soldan son çizgiye inen Ömer Ali, topu altıpasa gönderdi. Fenerbahçe savunmasından seken topu önünde bulan Aleksic'in vuruşunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
87. dakikada Gulbrandsen, kaleci Harun tarafından düşürülünce hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada penaltıyı kullanan Visca'nın vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.