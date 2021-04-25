Euro
10.20
Dolar
8.43
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe zirve çıkışını sürdürdü

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve 75 puanlı lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde yer aldı.

Emre Doğan   | 25.04.2021
Fenerbahçe zirve çıkışını sürdürdü Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Istanbul

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. hafta maçında Kasımpaşa ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia (13) ile Kasımpaşa oyuncusu Tomas Brecka (arkada) bir pozisyonda mücadele etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının 11. dakikasında sarı-lacivertli ekip gole yaklaştı. Ceza yayının sağından kale alanına yönelen Ozan Tufan, Valencia ile verkaç yaptıktan sonra topla buluştu. Ozan'ın sağ çaprazdan çıkardığı şutta Hadergjonaj, kale çizgisi önünde topa dokunarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

15. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Caner Erkin'in sağdan ortasında Valencia'nın altıpasın içinden yaptığı düzgün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

21. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Serdar Aziz'in geri pasında kaleci Harun Tekin'in uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Meşin yuvarlağı bir anda önünde bulan Hajradinovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1

33. dakikada Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas ile 2 önemli gol pozisyonundan faydalanamadı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pelkas'ın ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Aynı dakika içinde bu kez Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Pelkas, Brecka'yı şık bir şekilde çalımladıktan sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bir kez daha gole izin vermedi.

40. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında ön bölümde Szalai'nin kafayla aşırttığı meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-1

45. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin pasında Valencia ceza sahasında Haddadi'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 45+1'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-1

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

53. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas'ın pasında Nazım Sangare'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

77. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in ceza sahası içinde kaleci Harun Tekin'den sıyrılmak isterken yerde kalması üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 81'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 3-2

86. dakikada Sinan Gümüş'ün pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla ceza sahasına giren Thiam'ın sol çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 125 milyonu geçti
Türkiye'de 38 bin 553 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 571 bin 922'ye yükseldi
İran'da son 24 saatte 454 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Fenerbahçe zirve çıkışını sürdürdü

Fenerbahçe zirve çıkışını sürdürdü

Erzurumspor deplasmanda kazandı

Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı

Yeni Malatyaspor 3 puana ikinci yarıda uzandı

Yeni Malatyaspor 3 puana ikinci yarıda uzandı
Ligin en fazla berabere kalan takımı Sivasspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıktı

Ligin en fazla berabere kalan takımı Sivasspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıktı
Süper Lig'de kırmızı kart görmeyen takım kalmadı

Süper Lig'de kırmızı kart görmeyen takım kalmadı