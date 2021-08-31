Dolar
8.38
Euro
9.91
Altın
1,817.69
ETH/USDT
3,244.00
BTC/USDT
47,216.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle anlaştı

Fenerbahçe, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen hücum oyuncusu Uruguaylı Diego Rossi'yle anlaşmaya vardığını duyurdu.

Erkan Tiryaki   | 31.08.2021
Fenerbahçe Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle anlaştı

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla transfer için prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve uçaktan fotoğrafını paylaştığı Rossi'nin bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Kariyerine ülkesinin Penarol takımında başlayan Rossi, 2018 yılında ABD'nin Los Angeles FC takımına transfer oldu. MLS Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Uruguaylı futbolcu, 101 maçta 43 gol attı.

Genel olarak hücumun sol kanadında forma giyen ancak santrafor ve sağ kanatta da forma giyen Rossi, bu sezon MLS'te 19 maça çıkıp 6 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu Uruguay Milli Takımı'nın ise 10 kez formasını giydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Kovid-19 yasakları uzatıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bakan Koca, aşısız eşinin Kovid-19 mücadelesini kazanmasını bekleyen vatandaşın görüntülerini paylaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük Kovid-19 bakımından düşük riskli iller arasına girdi

Benzer haberler

Fenerbahçe Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle anlaştı

Fenerbahçe Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle anlaştı

Futbolda transfere 10 yılda 48,5 milyar dolar harcandı

Süper Lig'de deplasmanda Altay'ı mağlup eden Fenerbahçe üçüncü maçını da kayıpsız geçti

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı
Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürmek istiyor
Fenerbahçe'ye gençlik aşısı

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı