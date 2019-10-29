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Spor, Futbol

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda sahne alıyor

Sarı-lacivertli futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu'na konuk olacak.

Emrah Oktay   | 29.10.2019
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda sahne alıyor

İstanbul

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında yarın, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Organizasyona bu turdan dahil olan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Mersin temsilcisine konuk olacak.

Tarsus İdmanyurdu, 3. eleme turundan girdiği kupada, TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakarak 4. tura yükselmişti.

Karşılaşmayı kazanan takım, adını 5. tura yazdıracak.


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