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Spor, Futbol

Fenerbahçe Trabzonspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Emre Doğan   | 24.10.2020
Fenerbahçe Trabzonspor'u konuk edecek

İstanbul

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, geride kalan bölümde 5 puan elde edebildi. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, haftaya 14. sırada girdi.

Lemos ve Gökhan Gönül dönüyor

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos ile Gökhan Gönül, Trabzonspor maçıyla formasına kavuşacak.

İki oyuncu, geçen hafta Göztepe ile oynanan müsabakada forma giyememişti. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Lemos ile sakatlığını atlatan Gökhan, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde tekrar ilk 11'deki yerlerini alacak.

Sarı-lacivertlilerde henüz hazır olmayan ve özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Diego Perotti'nin yanı sıra Faslı oyuncu Nabil Dirar, müsabakada forma giyemeyecek.

Göztepe maçında sırtının üzerine düşen ve çalışmalarını özel program dahilinde sürdüren Ferdi Kadıoğlu'nun da maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

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