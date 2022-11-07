Dolar
18.54
Euro
18.58
Altın
1,675.84
ETH/USDT
1,598.20
BTC/USDT
20,824.00
BIST 100
4,331.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe tek golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

Murat Kaya   | 07.11.2022
Fenerbahçe tek golle kazandı

Istanbul

İlk yarı

Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızla başladı. 1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ çizgiden ortaladığı topa Crespo kafayla vurdu. Top kalecinin ellerinde kaldı.

11. dakikada sol kanatta Crespo'nun pasıyla buluşan Valencia, topu arkaya koşu yapan Emre Mor'a gönderdi. Bu oyuncunun kaleciyi de çalımlayıp çizgiye kadar götürdüğü topa sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada bu kez konuk ekip tehlike geliştirdi. Fenerbahçe'nin kendi yarı alanından kullandığı taç atışı sonrası Serdar Aziz'in uzaklaştıramadığı top Sabia'ya geçti. Bu oyuncunun havadan ara pasında topla buluşan Yatabere'nin kalecinin üzerinden aşırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı kaleci Altay kontrol etti.

28. dakikada Yatabare, savunma arkasına sarkarak topla gitti. Altay kalesinden çıkarak tehlikeyi büyümeden önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol çaprazda İrfan Can Kahveci'nin ara pasına hareketlenen Alioski, ceza sahasına girerken önüne geçtiği Robin Yalçın tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.

55. dakikada Valencia'nın penaltı vuruşunda top sol kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-0

77. dakikada İrfan Can Kahveci, Zajc'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına yöneldi. Bu oyuncunun çalımla rakibini geçip sağ ayağıyla çektiği şutta top defansa çarparak kornere çıktı.

90+8. dakikada orta sahada topu süren Ferdi Kadıoğlu'nun kaleye havadan gönderdiği top yandan auta gitti.

Karşılaşma, ev sahibi Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Azerbaycan ve Türkiye'nin uzattığı barış elinin Ermenistan tarafından anlaşılması çok önemli
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı Ankara'da yapıldı
Kars-Erzurum arasındaki Taşlı Güney-2 Viyadüğü hizmete açıldı
Bursa'da barajlardaki doluluk oranı paylaşıldı

Benzer haberler

Fenerbahçe tek golle kazandı

Fenerbahçe tek golle kazandı

Trabzonspor, sahasında 2 puan kaybetti

Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 33. randevuda

Sivassporlu Dia Saba, Fenerbahçe maçında takımına güveniyor

Sivassporlu Dia Saba, Fenerbahçe maçında takımına güveniyor
Bitexen Giresunspor sahasında kazandı

Bitexen Giresunspor sahasında kazandı
Galatasaray Başkanı Özbek: Güzel bir maç olacağını ümit ediyorum ve sahada başarıyla çıkacağımıza inanıyorum

Galatasaray Başkanı Özbek: Güzel bir maç olacağını ümit ediyorum ve sahada başarıyla çıkacağımıza inanıyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet