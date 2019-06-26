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Spor, Futbol

Fenerbahçe tecrübeli futbolcu ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Emrah Oktay   | 26.06.2019
Fenerbahçe tecrübeli futbolcu ile yollarını ayırdı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, deneyimli orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını duyurdu. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibarıyla karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçe'mize hem de Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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