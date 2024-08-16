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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Ali Korkmaz, Süha Gür  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

İzmir/İstanbul

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Brezilyalı futbolcu Fred ile geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ev sahibi ekipte Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.

Lige iki sezon aradan sonra tekrar dönen Göztepe ilk hafta mücadelesinde konuk olduğu Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son 15 haftası dahil, Süper Lig'de 16 maçtır kazanamıyor.

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