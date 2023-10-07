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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Süha Gür  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 15 resmi maçı da kazandı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi ve milli araya puan kaybı yaşamadan girmeyi amaçlıyor.

2 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

Deplasmanlarda gol yemedi

Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı.

Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.

Kazanırsa rekorunu egale edecek

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında kendi rekorunu egale etmeye çalışacak.

Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçmiş olacak.

Söz konusu başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek.

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