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Spor, Futbol

Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü transfer etti

Fenerbahçe, bonservisi İtalya'nın Genoa takımında bulunan 26 yaşındaki Sinan Gümüş'ü transfer etti.

Erkan Tiryaki   | 19.08.2020
Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü transfer etti

Ankara

Transfer, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalından duyurulurken, geride kalan sezonu Fraport TAV Antalyaspor'da tamamlayan Sinan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Almanya'da başlayan Sinan Gümüş, 2014 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da 5 sezon forma giyen, üçer kez Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Sinan Gümüş, 1 kez de Süper Kupa kaldırdı. Galatasaray'da resmi maçlarda 28 gol atan Sinan, geçen sezon başında İtalya'nın Genoa takımına transfer oldu.

İtalya'da istediği performansı gösteremeyen ve sadece 3 maça çıkan Sinan, devre arasında Fraport TAV Antalyaspor'a kiralandı. Akdeniz temsilcisinde Süper Lig'de 10 maçta çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı.

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