Euro
8.87
Dolar
7.49
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van'ın Çatak ilçesi kırsalındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuşlar Yusuf Uyar ile Sezer Uçar için tören düzenleniyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe sezonun ilk maçında kazandı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Muhittin Sandıkçı   | 11.09.2020
Fenerbahçe sezonun ilk maçında kazandı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Rize

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında FenerbahçeÇaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Süper Lig’in 1. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşılaştı. Bir pozisyonda, Çaykur Rizesporlu futbolcu Braian Samudio (solda) sakatlık yaşadı. Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin (sağda) karşılaşmada forma giydi. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

7. dakikada Samudio'nun ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Melnjak'ın bekletmeden vuruşunda, defansa çarpan top az farkla kornere çıktı. Kornerden gelen top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

11. dakikada kazanılan faul atışında Caner Erkin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında altıpas içerisinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yerden sekerek filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucu ile çelmeyi başardı.

18. dakikada Deniz Türüç ile paslaşan Frrey'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında ön direkte Thiam'ın bekletmeden vuruşunda, top yan filelerde kaldı.

30. dakikada Video Yardımcı Hakemden (VAR) gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen maçın hakemi Arda Kardeşler, Selim Ay'ın ceza sahası içerisindeki elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada Caner Erkin'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kendi soluna yatarak penaltı vuruşunda topu çelmeyi başardı. 

35. dakikada Fenerbahçe defansındaki son adam Serdar Aziz'i geçen Boldrin'in ceza sahası içerisinde yerden vuruşunda iyi kapanan kaleci Altay Bayındır topu çelmeyi başardı.

42. dakikada Samudio'un defansın arkasına pasında hareketlenen Boldrin'den önce tehlikeyi fark ederek kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır, meşin yuvarlağı ayağı ile taca uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza sahası içerisine ortasında Deniz Türüç'ün bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

59. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçmeyi başardı. Melnjak'ın sol taraftan soldan ortasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0

74. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Valencia bir adım gecikince, top kaleci Gökhan Akkan'ın kontrolünde az fakla auta çıktı.

76. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin'in sağdan ceza sahası ön direğine ortasında Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek filelere gitti: 1-1

82. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası içerisine yerden pasında Frey'in dönüp vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yakın direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Moroziuk'un ceza sahası içerisinde Valencia'ya müdahalesinde hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi .

87. dakikada Sosa'nın kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 1-2

90+2. dakikada Sinan Gümüş'ün caza sahası dışından yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 Kovid-19 vakası tespit edildi
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de güz dönemi için açılan üniversiteler Kovid-19 mücadelesi veriyor

Benzer haberler

Fenerbahçe sezonun ilk maçında kazandı

Fenerbahçe sezonun ilk maçında kazandı

Sivasspor'un yeni transferi Casimir Ninga: Takımın çok güzel bir atmosferi var

TFF Başkanı Özdemir'den yeni sezon mesajı: Belki de tahmin edilenin üzerinde zor bir yıl bizleri bekliyor

Alanyaspor, Süper Lig'de beşinci sezonuna başlıyor

Alanyaspor, Süper Lig'de beşinci sezonuna başlıyor
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonuna girdi

Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonuna girdi

Galatasaray, yenilenen kadrosuyla yeni sezona giriyor

Galatasaray, yenilenen kadrosuyla yeni sezona giriyor