Fenerbahçe sezonu açıyor

İSTANBUL

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde ilk antrenmanına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin kamp programı ise henüz belli olmadı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak.

Süper Lig'de yeni sezon ise 10 Ağustos'ta başlayacak.

Muhabir: Emrah Oktay