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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Ryan Kent ile yolları ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Emrah Oktay  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Fenerbahçe, Ryan Kent ile yolları ayırdı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Ryan Kent, geçen sezon başında geldiği Fenerbahçe'de 19 resmi maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

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