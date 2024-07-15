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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferinde prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe Kulübü, Corendon Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fatih Erel  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferinde prensip anlaşmasına vardı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.

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