Fenerbahçe, milli araya moralli girdi

İstanbul
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 5. dakikada Diego Rossi'nin golüyle öne geçti. Baskılı futbolunu sürdüren Fenerbahçe, 17. dakikada Gustavo Henrique'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son bölümünde üst üste pozisyonlara giren sarı-lacivertliler, 45+3. dakikada Joao Pedro'nun ayağından bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaçan penaltının üzerinden vakit geçmeden Miguel Crespo ile 45+4. dakikada bir gol daha bulan Fenerbahçe, soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle girdi.
İlk yarıdaki performansını 2. yarıya da taşıyan Fenerbahçe, girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, 70. dakikada Enner Valencia'nın golüyle farkı 4'e yükseltti. Ataklarına devam eden Fenerbahçe, 76. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle skoru 5-0'a getirdi ve sarı-lacivertliler bu skorla maçtan galip ayrıldı.
Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde puanını 6 maç sonunda 13'e yükseltti.
Fenerbahçe, ligde 6 maçta 20 gol attı
Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında etkileyici bir performansa imza atıyor.
Ligde ilk 3 maçında 13 gole imza atan sarı-lacivertliler, golsüz tek maçını ise 10 kişi kaldığı karşılaşmada Konyaspor deplasmanında yaşamıştı.
Alanyaspor'dan önce Kayserispor'a da sahasında 2 gol atan sarı-lacivertliler, Alanyaspor'u da 5 golle geçti.
Sarı-lacivertliler, ligde bu sezon toplamda çıktığı 6. karşılaşmada rakip filelere 20 gol atarak, maç başına 3 golün üzerinde bir performansa imza attı.
İkinci yarı
5. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ceza sahası önü sol tarafta pres yaparak topu kazanan Crespo'nun Valencia'ya pasında Efecan'ın müdahaslesiyle top penaltı noktası civarında bekleyen Rossi'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
8. dakikada uzun pasta sağ açıkta topla buluşan Candeias'ın çizgiye paralel pasında kale içinde bekleyen Ahmed Hassan topa dokundu ancak çerçeveyi tutturamadı. Meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
12. dakikada Efkan'ın pasında sağ çaprazdan içeri giren Ahmed Hassan meşin yuvarlağı Candeias'a aktardı. Bu oyuncunun Ferhat'a göndermek istediği topu Ferdi kornere çeldi.
14. dakikada pres sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Valenica'nın vuruşunda top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.
17. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Rossi'nin sol kenardan kullandığı kornerle ön direkte topla buluşan Arao'nun topukla kaleye yönlendirdiği top, kale önünde bekleyen Gustova Henrique'nin kafa şutuyla ağlara gitti: 2-0.
30. dakikada Valencia kazanılan korner atışını çabuk kullanıp topu kale önünde bekleyen Pedro'ya kazandırdı. Pedro'nun çevirdiği topla buluşan Arao'nun dönerek çektiği şutta kalecinin sağ direkte çeldiği top oyun sahasına döndü.
45+1. dakikada sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı. Ceza sahası önünde presle kazanılan topla buluşan Pedro, çalım attığı Fatih Aksoy tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.
45+3. dakikada topun başına geçen Pedro'nun kalenin sağ köşesine gönderdiği topu aynı köşeye yatan kaleci çelerek oyun alanına gönderdi.
45+4. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde rakipten dönen topla ceza sahası önünde buluşan Crespo'nun çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kalenin sağ üstünden ağlara gitti: 3-0.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
70. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Crespo'nun baskıyla kazandığı topu İrfan Can Kahveci ceza sahası sol kenarında bekleyen Lincoln Henrique'ye aktardı. Bu oyuncunun içeriye doğru paralel gönderdiği ve Valencia'nın vurduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.
76. dakikada Fenerbahçe'nin 5. golü geldi. Orta sahada buluştuğu topu driplingle taşıyan Valencia, sağ tarafta bekleyen İrfan Can Kahveci'ye pas attı. Defans oyuncusunu çalımla geçen bu oyuncunun sağ köşeden vurduğu top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 5-0.
79. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, driplingle taşıdığı topu ceza sahası sol tarafından kaleye gönderdi. Kaleci Altay'ın çeldiği top oyun alanına döndü.
87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin karşı karşıya vuruşunda kaleci topu çelerek uzaklaştırdı.
89. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Orta sahadan Lusamba'nın ara pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Erencan Yardımcı'nın karşı karşıya çalım atmaya çalıştığı kaleci Altay topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Arao: Göstermiş olduğumuz azimden dolayı çok mutluyum
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, "Bizler açısından kolay bir maç değildi ama yaptığımız baskıyla, oluşturduğumuz fırsat ve şanslarla maçı daha kolay hale getirdik. Dolayısıyla almış olduğumuz sonuçtan çok mutluyum. Göstermiş olduğumuz azimden dolayı çok mutluyum. Taraftarlarla bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz, dinleneceğiz sonrasında antrenmanlarımıza devam edip, çok daha iyi noktalara erişmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Arao, Brezilya'nın bağımsızlığını ilan edişinin 100. yıl dönümü sebebiyle statta asılan pankartlarla ilgili ise "Biz Brezilyalılar için önemli bir gün. Bunu gördüğümüzde kendimizi mutlu hissettik. Fenerbahçe'nin bunu hatırlamış olması da mutlu etti. Stadımızda bunu göstermiş olmak güzeldi. Hem de sosyal medyada da paylaşımı oldu kulübümüzün. Mutlu olduk ama daha çok mutlu olduğumuz şey takımımızın galip gelmesiydi." değerlendirmesinde bulundu.
"Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz"
Willian Arao, Beşiktaş derbisini kazanmak istediklerini aktardı.
Derbilerin büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Arao, sözlerini şöyle tamamladı:
"Her derbinin önemi büyüktür. Ben de eğer oynarsam şimdiden kendimi heyecanlı hissettiğimi söylemeliyim. Büyük bir maç olacak. Her iki takım açısından da mücadele gücü yüksek bir maç olacak. Bizler de çok iyi bir maç ortaya çıkararak kazanmak istiyoruz."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Halen daha iyi olmaya yolumuz var
Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, takımının yine iyi bir maç çıkardığını ve ilk yarım saatte 2 gol bulmalarına rağmen zor bir maç olduğunu belirterek, maçı şöyle değerlendirdi:
"Çünkü rakibimiz çabuk ve tehlikeli kontraya çıkabilen bir takım. Ama benim takımım defansif anlamda yine kuvvetliydi, oyuncularımız görevlerini en iyi şekilde yerine getirdi. Asıl olan çok oyuncuyla değil, az oyuncuyla savunma yapmak, takımım da bunu en işi şekilde yaptı. Oyuncularımı ve taraftarı tebrik ediyorum. 6 maçta 20 gol attık, bu kolay değil. Yapmamız gereken yola ve çalışmalarımıza devam etmek, daha da iyi olmak. Halen daha iyi olmaya yolumuz var. Milli takım arası var, takımımız 3 gün aranın ardından çalışmalarına devam edecek."
"Doğru yoldayız, henüz hiç bir şey kazanmadık"
Fenerbahçeli oyuncularının fiziksel durumuyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Biz her zaman daha iyi olabileceğimize inanıyoruz. Fiziksel durum aynı zamanda taktiksel durumla da bağlantılı. Oyuncularımız hafta boyunca yoğun çalışıyorlar, antrenmanlarda en iyisini yapıyorlar ki maçlarda en iyi şeyi yaratabilelim. Doğru yoldayız, henüz hiçbir şey kazanmadık, hedeflerimiz duruyor. Doğru yolda doğru şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.
Farklı oyuncuların skora katkı vermesiyle ilgili de Jesus, "Kadrodaki bütün oyuncular aynı şekilde çalışıyor. Biz tek fikir doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rennes maçında oynayan sadece 3 oyuncu ilk 11'deydi. Bu takımın çok yönlü performans sergilemesini sağlıyor. Bugüne kadar sadece bir oyuncumuz ilk 11'de sahaya çıkmadı o da İrfan Can Eğribayat. Onun dışında her oyuncumuz ilk 11'de çıktı. Bu da takımı daha motive ediyor." diye konuştu.
Takımda eksik olarak ne gördüğü sorulan Portekizli teknik adam, "Sahada uygulamak istediğimiz fikirler arasında hala çok gelişecek şeyler var. Takımı da istekle, daha fazla antrenmanla, daha fazla çalışarak, iyi iletişimle, daha iyi hale getirebiliriz. Bireysel olarak oyuncular geliştiği zaman takım da gelişiyor. Milli takıma 5 oyuncumuz gidiyor, bu da çalışmalarının meyvesi. Her zaman daha iyi olabiliriz." ifadelerini kullandı.
"İsmail fizik kalitesi çok etkileyici bir genç oyuncu"
Jorge Jesus, 12 farklı oyuncudan 20 gol bulunması ve sakatlığın az olmasıyla ilgili de, sakatlıkların özellikle 3 günde bir maç yapan takımlarda daha sık olduğuna işaret ederek, "Bizim takımımız daha az maç yapan diğer takımlara kıyasla sakatlığa daha yatkın. Ama bunu engellemek için teknik ekip ve sağlık ekibimiz çok çalışıyor. Sadece Luan Peres var, geçtiğimiz maç kale direğine çarpmıştı. İşler iyi gidiyor şu an ama böyle olmadığı zamanlar da olacaktır. Sakatlık futbolun bir parçası. Milli araya giriyoruz, sakatlık ihtimali olabilir ama umarım oyuncularım sağlam bir şekilde geri dönerler." diye konuştu.
İsmail Yüksek'in milli takıma çağrılmasıyla ilgili konuşan Jesus, "İsmail fizik kalitesi çok etkileyici bir genç oyuncu. İyi maçlar çıkardı. Diğer takımlar da milli takım da kalitesini gördü. Ama kendisi de iyi çalışmalı." şeklinde görüş belirtti.
"Arda fiziksel olarak çok güçlü değil"
Arda Güler ile ilgili soruyu da yanıtlayan Jesus, şunları dile getirdi:
"Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu, herkes görmek ister, herkes o oynadığında mutlu oluyor görmekten. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Ama hazır olduğunu düşünmüyorum. İstemek farklı, yapabilmek farklı. Adım adım ilerlemeli, kendini geliştirmeli. Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Toplu oyunda yetenekli, iyi ama topsuz oyunda hala bazen ne yapması gerektiğini bilemeyebiliyor. Ama futbol sadece yetenek değil. Başka şeyler de var, eklemeniz gerekiyor. Arda da Türk milli takımının geleceği olacak. Buna tartışılmaz bir şekilde inanıyorum."
"Üçüncü gol cesaretimizi kırdı"
Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Devreye girerken 3. gol bizim için oyunun skorunu tayin etti. 2-0'la devreye girsek farklı bir istekle sahada olacaktık ama üçüncü gol cesaretimizi kırdı." dedi.
Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mateos, aslında maça iyi başladıklarını ve birinci gole kadar, maçın başında baskıyı hissettiklerini belirterek, "Aslında önde baskı, Szlai'nin bile baskıya gitmesi, Fenerbahçe'nin ne tarz anlayışa sahip olduğunu gösterdi. 'Adam adama'yı çok net gördük. Buraya gelmeden önce her iki opsiyona da çalışmıştık. Fenerbahçe geride beklese biz uzun toplarla etkili olacaktık. Bugünkü gibi sert baskıyla geldiklerinde kısa paslarla, klasik futbolumuzla baskıdan kurtulacaktık. Gole kadar bunu iyi yaptık ama futbolda bu var. Oyun kurulumu sırasında yaptığımız hatayla birinci golü yedik." dedi.
"3. gol bizim için oyunun skorunu tayin etti"
Futbolcularının, birinci golden sonra aksiyon ve sorumluluk alma yetilerinin hüsrana uğradığını, karar verirlerken korkulu şekilde hareket ettiklerini aktaran Mateos, "Sonra ikinci golü yedik. Oysa korner toplarına çalışmıştık biz aslında. Bazen bu tarz şeylere, ne kadar bilseniz ne kadar çalışsanız da engel olamıyorsunuz. Devreye girerken 3. gol bizim için oyunun skorunu tayin etti. 2-0'la devreye girsek farklı bir istekle sahada olacaktık ama üçüncü gol cesaretimizi kırdı." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin, başarılı ve iyi kurulmuş bir ekip olduğuna dikkati çeken Mateos, "Burada kendi oyunlarını oynamaya çalıştılar. Bizi net şekilde durdurdular. Maçtan cebimize pozitif dersleri koyup bir sonraki maça net şekilde hazırlanmamız lazım." diye konuştu.
Geçen yıla göre neden daha çok zorlandıkları sorulan İtalyan teknik sorumlu, "Sanırım iki farklı nedeni var. Birincisi, biz henüz kurulumda olan bir takımız. Transferlerimiz çok ve son dakikada geldi. Oyuncuların adapte olması zaman alabiliyor. İkinci neden de Fenerbahçe. Çok net, adam adama yoğun baskı yaptı. Geçtiğimiz senelerde bize bu şekilde baskı yapacak takımlar olmadığı için belki daha farklı gözüküyorduk." değerlendirmesinde bulundu.
"Pahalı futbol oynamaya devam edeceğiz"
Alanya'nın bütçesine göre pahalı bir oyun oynadığı ifade edilerek, farklı bir oyun oynayıp oynamayacağı sorulan Mateos, şunları söyledi:
"Francesko'nun (Farioli) düşüncesi, ekip olarak bu futbola inanıyoruz. Geçen sene elde ettiğimiz başarı bunun net bir özeti. Pahalı bir futbol oynuyoruz ve bunu oynamaya devam edeceğiz. Futbolculara bunu empoze ettik, araçları entegre ettik. Bazen riskli gelebilir ama karşıdaki takıma da bağlı. Fenerbahçe'nin özgüveni ve enerjisi yerinde. Rotasyonu, kadro kalitesi belli. Giren çıkan oyuncular çok fark yarattı. Böyle büyük takımlara karşı farklı bir anlayışımız yok, bunu oynamaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.