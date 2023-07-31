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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren oyuncusu Miha Zajc'la yeniden anlaştı.

Bozhan Memiş  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4,5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Slovenyalı futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kulüp açıklamasında, oyuncunun sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edildiği belirtilerek, "2023-2024 sezonu yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Fenerbahçe formasıyla toplam 102 resmi maça çıkan Zajc, bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 7 de asist yaptı.


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