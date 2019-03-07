Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmana sarı-lacivertli futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.