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Futbol

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Erkan Tiryaki   | 07.03.2019
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmana sarı-lacivertli futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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