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Spor, Futbol

Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu transfer etti

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu transfer ettiğini duyurdu.

Hüseyin Eroğul   | 02.09.2019
Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu transfer etti

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu 4 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. 

Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique Marsilya Kulübüne transfer bedeli olarak 6 milyon avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

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