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Spor, Futbol

Fenerbahçe ligde yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

İki ekip, Süper Lig'in 14. hafta programı kapsamında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Süha Gür   | 22.12.2020
Fenerbahçe ligde yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

İstanbul

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'e yaptığı etkili başlangıçla adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadı.

Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 hafta mağlubiyet almazken, son 6 maçında 4 kez yenildi.

Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada giriyor.

Kadıköy'de kazanamıyor

Fenerbahçe, ligde bu sezon kendi sahasında maç kazanmakta zorluk çekiyor.

Sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez ligde üst üste 3 maçta sahasından puansız ayrıldı.

Erol Bulut'un öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem kötü gidişe dur demek hem de sahasında yeniden galibiyet yaşamak istiyor.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sezon başında kurduğu alternatifli kadro sebebiyle övgüler alan ancak sakatlık ve hastalıklar sebebiyle oyunculardan istediği derecede faydalanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir sınavına da önemli eksiklerle çıkacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan sarı-kart ceza sınırında bulunuyor. Ozan, kart görmesi halinde bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

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